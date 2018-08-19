Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение

19.08.2018 14:28

Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты через Ощадбанк, имеют возможность получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

Об этом сообщает пресс-служба Покровского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области, передают dnews.dn.ua.

«Покровское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области информирует всех пенсионеров, которые получают пенсию через отделения АО "Ощадбанк" о новой и актуальной услуге в настоящее время – электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) пенсионера», – говорится в сообщении.

Так, ЭПУ совмещает функции пенсионного удостоверения и банковской платежной карточки, содержит электронную информацию о владельце удостоверения и электронную подпись. «ЭПУ содержит электронную цифровую подпись, которая дает возможность получать электронные документы на веб-порталах Пенсионного фонда и органов власти и даже из дома просматривать информацию о размере пенсии и ее составляющих, данные о страховом стаже, заработке, уплаченных взносах и т.д., а также предоставляет возможность написать обращение или записаться на прием к специалистам управления через интернет на официальном сайте Пенсионного фонда», – отмечается в сообщении.

Чтобы получить модернизированный пенсионный документ, необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по месту фактического проживания и написать заявление на изготовление ЭПУ, в котором указать отделение банка, где клиент желает получить ЭПУ. Предоставить Пенсионному фонду паспорт, справку о присвоении идентификационного кода и фотографию размером 30*25 мм.

Через 30 рабочих дней обратиться в отделение банка, указанного в заявлении для получения ЭПУ.