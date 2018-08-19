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План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян
В "ДНР" продолжает разгораться громкий скандал вокруг информационной кампании главаря боевиков Александра Захарченко по срыву выборов главы "республики".
В стремлении сохранить свой пост на фоне обрушения электоральных симпатий в "ДНР" Захарченко подключил к своей поддержке известного российского политолога Владимира Корнилова, который выступил с заявлением об опасности проведения "выборов" в "ДНР" на оккупированной части Донбасса в условиях военного положения.
Заявление Корнилова вызвало возмущение жителей "ДНР" - один из местных журналистов Александр Тинянский обрушился с оскорблениями в адрес Захарченко, который, по его мнению, пытается спасти свой пост на фоне разграбления Донбасса. "Стало ясно, что представитель подзаборной шпаны Саша Захарченко выборы не выиграет.
Но что делать в этом случае с коррупционными схемами разграбления Донбасса и российских дотаций? Выход найден: Наплевать на логику, людей и легитимность и продолжить наживаться на горе миллионов людей под прикрытием медийных га*донов", - написал он в социальной сети.
При этом жители Донецка считают попытки Захарченко остаться у власти позорными.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, коррупция, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети
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