Главная / Новости / Донецкая область / Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку15:31
- ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома 15:09
- У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск14:51
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение14:28
- Мощная "ответка" настигла убийц: в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира14:10
- Боевики лишились сигарет и спиртного: на Донбассе перехвачена контрабанда на 600 тысяч гривен13:49
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе в РФ полностью прекращено движение13:32
- "Так дойдет до инопланетян", - в "ДНР" собрались пожаловаться на ВСУ руководству Китая – причина "взорвала" Интернет13:11
- Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»12:49
Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
19.08.2018 17:09
Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».
В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» журналисты «Общественного ТВ Донбасса» рассказали о таких темах:
- Последствия переговоров Трампа и Путина для Донбасса;
- Оползень в Мелекино: аварийная трасса и разрушенные дома;
- Как отдыхают жители Донбасса по обе стороны линии разграничения на Азовском побережье: Седово и Урзуф.
Теги: Россия, США, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, отдых, Дональд Трамп
Читайте также:
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- "Установление прямых контактов с боевиками лишь затянет конфликт на Донбассе", – спецпредставитель США Курт Волкер. ВИДЕО
- В Донецке побывал "десант" российских артистов
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.2017
- Запад знает, как победить Россию
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- Подробности боя у Попасной: диверсанты атаковали наш наблюдательный пост, ВСУ понесли потери16:11
- В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ15:49
- На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку15:31
- ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома 15:09
- У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск14:51
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение14:28
- Мощная "ответка" настигла убийц: в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира14:10
- Боевики лишились сигарет и спиртного: на Донбассе перехвачена контрабанда на 600 тысяч гривен13:49
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе в РФ полностью прекращено движение13:32
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- Москва обещает Украине "предельно жесткий ответ" на задержание танкера в Херсоне: Кремль выдвинул ультиматум16:48
- За продукты украинцы платят в два раза больше чем в Польше16:30
- Подробности боя у Попасной: диверсанты атаковали наш наблюдательный пост, ВСУ понесли потери16:11
- В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ15:49
- На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку15:31
- ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома 15:09
- У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск14:51
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение14:28
- Мощная "ответка" настигла убийц: в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира14:10
- Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт10:52
- Экстренная и неотложная помощь. Как не запутаться в медицинской реформе16:10
- Яблочный Спас 2018: почему нельзя есть яблоки до Преображения Господнего13:59
- Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка22:45
- Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок22:12
- Украину накрыла мощная магнитная буря21:30
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой