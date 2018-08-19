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Архив - Донецкая область

Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО

19.08.2018 17:09
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Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО

Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».

В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» журналисты «Общественного ТВ Донбасса» рассказали о таких темах:

- Последствия переговоров Трампа и Путина для Донбасса;

- Оползень в Мелекино: аварийная трасса и разрушенные дома;

- Как отдыхают жители Донбасса по обе стороны линии разграничения на Азовском побережье: Седово и Урзуф.



Теги: Россия, США, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, отдых, Дональд Трамп
 
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