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Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение
Переселенцы зарабатывают на треть меньше, чем остальные украинцы. Им предлагают низкие зарплаты, потому что знают, что люди готовы работать за меньшие деньги, поэтому знают, как выжить на 2100 грн. Такие данные приводит Международная организация по миграции (МОМ), которая каждые 3 месяца мониторит жизни украинских внутренне перемещенных лиц.
В правительстве о проблеме знают и обещают решить. Сами переселенцы о своих проблемах рассказывают неохотно, за 4 года многие разуверились. Больше на контакт идут успешные люди, которым удалось переломить к себе отношение.
Наталья Вишневецкая – родом из Донецка. Но с началом вооруженного конфликта с семьей перебралась в Ивано-Франковск. Она создала общественное пространство «Как дома». Это помещение на 170 квадратов, здесь проводят мастер-классы и тренинги, причем не только для переселенцев. Она не шикует, но и на жизнь не жалуется. «Всегда успех измеряется деньгами. В нашем случае то, что мы чувствуем, что наша мечта сбывается, даже когда она не приносит нам сверхдоходы, все равно это уже приятно», – поделилась она.
Ее тезка, тоже Наталья – переехала в Ивано-Франковск из Крыма. У нее семеро детей, и чтобы выжить, сменила 3 города в западной Украине и до 8 квартир – было дорого. Выживает на помощь, которую получает на детей. «10 тысяч, этого, конечно, не хватает. 4,5 обычно идет на квартиру. Остальное – на питание, на детей. Что можем, так это летом, например, дети продают пахлаву, подрабатываем», – говорит Наталья Петришина.
Постоянную работу с таким количеством детей найти не может. С работой у переселенцев вообще сложно. Это подтверждают и исследования, которые представила МОМ. По данным трехмесячного отчета, переселенцы довольствуются на треть меньшими доходами, чем остальные украинцы. Работу имеют 42% людей, и зарплата у них меньше. Поэтому кое-кто не выдерживает и возвращается на временно неподконтрольные украинской власти территории. «Большинство переселенцев вынуждены тратить на жизнь сбережения, жить в кредит, или отказываться даже от медицинской помощи. 78% тех, кто решает вернуться на временно оккупированные территории, объясняют, там они имеют жилье и не должны платить за его аренду», – сообщила координатор программы представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа.
Многие люди живут в бывших общежитиях или санаториях фактически полулегально. В прошлом году чиновники запустили программу доступного жилья, по которой половину на новую квартиру должно давать государство. Но вот денег на нее – нет. «Мы делали вместе с Минрегионом бюджетный запрос на текущий год, предлагая сумму 1 млрд грн. А в конце концов выделено лишь 100 млн. В 10 раз меньше, чем мы просили», – сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.
Помощь от государства получает каждый пятый переселенец. Нетрудоспособные – 1 тыс. гривен, те, кто работают – 400 грн. Каждые 6 месяцев ее надо переоформлять. «Именно те, кто обратился за помощью – 300 тысяч. Больше нет обращений. 1,5 млн зарегистрировано, но они, во-первых, не подавали заявлений, как правило. В помощи нуждаются те, кто снимает жилье», – объяснил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.
Отдельная проблема – участие переселенцев в выборах – многие из них до сих пор не знают, могут ли голосовать.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»
Теги: Украина, Донбасс, кредиты, работа, зарплата, жилье, социальная помощь, переселенцы, ВПЛ, Тука, МОМ
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