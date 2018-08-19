- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку15:31
- ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома 15:09
"Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности
Россияне, поехавшие на Донбасс "защищать русский мир" и оказавшиеся в плену, могут не рассчитывать на помощь своего государства.
В статье для "Обозревателя" блогер Александр Верум пишет, что даже активисты так называемого "Союза добровольцев Донбасса", объединяющего российских наемников, признают: "Власти России не предпринимают ради освобождения наших граждан никаких действий. Они - вне закона. Как только эти парни перешли границу, их просто смыло в унитаз", - передает "Диалог.UA".
Точное количество россиян, оказавшихся на территории "ДНР/ЛНР" в застенках местных террористических режимов, неизвестно. Но отдельные факты ужасают. Так "Московский Комсомолец" писал о наемниках Герихе и Капрале, воевавших за "ДНР". У них потом боевики выбивали признания, и после этого Герих лишился зрения и остался со сломанным позвоночником. Стал инвалидом и Капраль: ему просверлили колени. Часто наемников на Донбассе террористы арестовывают ради выкупа. Требуют от 50 тыс. долларов. Когда же родственники таких людей обращаются в российские спецслужбы, то там обратившимся ясно дают понять, что знают о проблеме, но решать ее не намерены. Впрочем, существование этой проблемы в какой-то степени выгодно и россиянам. Так были случаи, когда из застенков "ДНР/ЛНР" людей освобождали в обмен на согласие воевать в Сирии в группировке "Вагнер". Представители "властей" ОРДЛО утверждают, что на территории "республик" задерживаются исключительно те россияне, которые стали наемниками, желая скрыться от уголовного преследования в РФ. А российское правительство только обвиняет СМИ, пишущие об этой проблеме, в распространении "недостоверной информации". И все это - повод сделать вывод, что россияне, решившие стать наемниками на Донбассе, априори поставили себя вне закона. В том числе и на родине, которая, как оказалось, прекрасно: "своих бросает". "А вот активист "Союза добровольцев Донбасса" сделал для себя другие выводы: "Эти люди в России не нужны! Уже несколько лет тема Донбасса искусственно глушится. А приехавшие оттуда "герои" с реальным боевым опытом, которые мало того, что в крови по уши, да ещё и знают, "как на самом деле было", - питательная среда для криминала". А что же российское правительство? Они, конечно же, обвинили все издания, затрагивавшие эту тему, в "предоставлении недостоверной информации" и быстренько открестились от всего. Так что не стоит плакать о россиянах, сидящих в тюрьмах "республик" - эти личности и самой-то России не нужны, а нам так тем более!"- резюмировал Верум.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, плен, ДНР, ЛНР, наемники, РФ
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов
- "Россияне, заберите их, умоляем", - в Луганске обратились к РФ с неожиданной просьбой после визита Захарченко. ВИДЕО
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе
- "Эти люди не нужны ни России, ни Путину", - СМИ рассказали, сколько российских наемников сидят в тюрьмах "ДНР"
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк
- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- "Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука21:23
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты17:51
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- "Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука21:23
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты17:51
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры17:32
- Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт10:52
- Экстренная и неотложная помощь. Как не запутаться в медицинской реформе16:10
- Яблочный Спас 2018: почему нельзя есть яблоки до Преображения Господнего13:59
- Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка22:45
- Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок22:12
- Украину накрыла мощная магнитная буря21:30
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"