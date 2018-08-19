"Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности

19.08.2018 22:28

Россияне, поехавшие на Донбасс "защищать русский мир" и оказавшиеся в плену, могут не рассчитывать на помощь своего государства.

В статье для "Обозревателя" блогер Александр Верум пишет, что даже активисты так называемого "Союза добровольцев Донбасса", объединяющего российских наемников, признают: "Власти России не предпринимают ради освобождения наших граждан никаких действий. Они - вне закона. Как только эти парни перешли границу, их просто смыло в унитаз", - передает "Диалог.UA".

Точное количество россиян, оказавшихся на территории "ДНР/ЛНР" в застенках местных террористических режимов, неизвестно. Но отдельные факты ужасают. Так "Московский Комсомолец" писал о наемниках Герихе и Капрале, воевавших за "ДНР". У них потом боевики выбивали признания, и после этого Герих лишился зрения и остался со сломанным позвоночником. Стал инвалидом и Капраль: ему просверлили колени. Часто наемников на Донбассе террористы арестовывают ради выкупа. Требуют от 50 тыс. долларов. Когда же родственники таких людей обращаются в российские спецслужбы, то там обратившимся ясно дают понять, что знают о проблеме, но решать ее не намерены. Впрочем, существование этой проблемы в какой-то степени выгодно и россиянам. Так были случаи, когда из застенков "ДНР/ЛНР" людей освобождали в обмен на согласие воевать в Сирии в группировке "Вагнер". Представители "властей" ОРДЛО утверждают, что на территории "республик" задерживаются исключительно те россияне, которые стали наемниками, желая скрыться от уголовного преследования в РФ. А российское правительство только обвиняет СМИ, пишущие об этой проблеме, в распространении "недостоверной информации". И все это - повод сделать вывод, что россияне, решившие стать наемниками на Донбассе, априори поставили себя вне закона. В том числе и на родине, которая, как оказалось, прекрасно: "своих бросает". "А вот активист "Союза добровольцев Донбасса" сделал для себя другие выводы: "Эти люди в России не нужны! Уже несколько лет тема Донбасса искусственно глушится. А приехавшие оттуда "герои" с реальным боевым опытом, которые мало того, что в крови по уши, да ещё и знают, "как на самом деле было", - питательная среда для криминала". А что же российское правительство? Они, конечно же, обвинили все издания, затрагивавшие эту тему, в "предоставлении недостоверной информации" и быстренько открестились от всего. Так что не стоит плакать о россиянах, сидящих в тюрьмах "республик" - эти личности и самой-то России не нужны, а нам так тем более!"- резюмировал Верум.