Ситуация в пунктах пропуска утром 19 августа

19.08.2018 09:33

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 19 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск — в оба направления по 15 авто.

Марьинка — нет авто.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 35.

Гнутово — по 10 авто в каждом направлении.

За прошлые сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

7:43 Каргил на 7.40 из Донецка очередь на мосту, в Донецк 50-60 машин.

8:30 Сегодня на Курахово в сторону Украине стоит очередь глухо, стоим с утра, не пускают даже на первый пост. В чем дело неясно.

КПВВ «Новотроицкое»

8:30.Новотроицкое - в Донецк никого (авто), пеших чел. 50-60. На Мариуполь пр. 40-45 авто. Еленовка: В Донецк никого, на Мариуполь пр. 60-65 авто. пеших немного.

9:23 Из Укр. Новотроицк пусто машины и пешие. «Днр» тоже пусто. Из Донецка «Днр» машин 30 пеших мало. На Укр. Машин 20. Пеших чел 50.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.