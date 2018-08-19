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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 19 августа

19.08.2018 09:33
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Ситуация в пунктах пропуска утром 19 августа

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 19 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск — в оба направления по 15 авто.
Марьинка — нет авто.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 35.
Гнутово — по 10 авто в каждом направлении.

За прошлые сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
7:43 Каргил на 7.40 из Донецка очередь на мосту, в Донецк 50-60 машин.
8:30 Сегодня на Курахово в сторону Украине стоит очередь глухо, стоим с утра, не пускают даже на первый пост. В чем дело неясно.
КПВВ «Новотроицкое»
8:30.Новотроицкое - в Донецк никого (авто), пеших чел. 50-60. На Мариуполь пр. 40-45 авто. Еленовка: В Донецк никого, на Мариуполь пр. 60-65 авто. пеших немного.
9:23 Из Укр. Новотроицк пусто машины и пешие. «Днр» тоже пусто. Из Донецка «Днр» машин 30 пеших мало. На Укр. Машин 20. Пеших чел 50.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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