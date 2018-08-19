Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь

19.08.2018 19:51

Студенты-переселенцы возрастом от 18 до 23 лет теперь могут рассчитывать на повышенную адресную помощь. Ее размер будет составлять 1000 грн.

Данные изменения предусмотрены согласно постановлению Кабинета Министров Украины №548, передает zi.dn.ua.

Для того, чтобы получать такую выплату, необходимо пройти регистрацию в управлении социальной защиты населения по месту проживания и регистрации студента.

Напомним, что ранее объем адресной материальной помощи составлял 442 грн.

Также социальные стипендии будут выплачиваться таким категориям студентов:

-детям сиротам и детям, чьи родители лишены родительских прав;

-лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской аварии;

-шахтерам со стажем не менее трех лет и детям, чьи родители были шахтерами и погибли во время работ в шахте или же стали инвалидами I или II группы;

- участникам боевых действий и их детям;

- детям, один из родителей которых погиб или пропал без вести в зоне АТО;

- детям, чьи родители погибли по время акций гражданского протеста;

- детям, имеющим статус ВПЛ.