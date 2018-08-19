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Архив - Донецкая область

У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск

19.08.2018 14:51
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У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области получили приказ не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В двух отдельных случаях на блокпосту на западной окраине н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 85 км к югу от Донецка) три вооруженных члена вооруженных формирований отказали команде СММ в проезде.

В одном из случаев один из них сказал, что получил «приказы» не предоставлять Миссии доступ к районам вблизи н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя)».



Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, блокпост, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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