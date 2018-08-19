- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку15:31
- ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома 15:09
У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
Во временно оккупированном Донецке разграбленный и разоренный гипермаркет «МЕТРО» был переименован оккупационными властями «ДНР» в «МОСТ». Однако, теперь «МОСТ» на грани закрытия.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Дончане в соцсетях рассказывают и подтверждают свои слова фотографиями, что сначала разграбленный, а затем «национализированный» гипермаркет «МЕТРО», переименованный в «МОСТ» теперь закрывается. В торговых залах царит запустение.
Настроения сотрудников упаднические:
«МОСТ возможно загибается. Товара значительно меньше на фоне таких площадей. Количество касс уменьшилось. Отдел в котором раньше была водка и т.п. теперь вообще отгорожен»,
«Был сегодня в Мосту. Впечатление такое же. Спросил у кассирш, не закрывается ли магазин. Говорят, что у них тоже такое впечатление, но им ничего не говорят. И фраза, которая сделала мой день: «А вообще, у нас магазин как ДНР»».
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, закрытие, гипермаркет, товар, ДНР, Захарченко, соцсети
- Ходаковский: Пусть лучше Захарченко попытается локализовать меня сегодня, но выправит убитое положение дел
- Лучше не подходить к народу: интернет-пользователи активно обсуждают фото главаря «ДНР» Захарченко
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе
- Главарь «ДНР» Захарченко награждает человека, закрывающего шахты, званием «заслуженный шахтер»
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы
- Безлер о Захарченко после скандального видео из Донецка: "Этот дегенерал от курятника неплохо отстегивает кураторам"
- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- "Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука21:23
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты17:51
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО17:09
- "Россия бросила тебя, сынок": Кремль отказался спасать своих граждан, попавших в плен в "ДНР", - подробности22:28
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- "Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука21:23
- Проблемы переселенцев: Жизнь в кредит, мизерные зарплаты, вынужденное возвращение20:49
- У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности20:18
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь19:51
- В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м19:22
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян18:49
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО 18:19
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты17:51
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры17:32
- Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт10:52
- Экстренная и неотложная помощь. Как не запутаться в медицинской реформе16:10
- Яблочный Спас 2018: почему нельзя есть яблоки до Преображения Господнего13:59
- Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка22:45
- Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок22:12
- Украину накрыла мощная магнитная буря21:30
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты