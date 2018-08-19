У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»

19.08.2018 09:50

Во временно оккупированном Донецке разграбленный и разоренный гипермаркет «МЕТРО» был переименован оккупационными властями «ДНР» в «МОСТ». Однако, теперь «МОСТ» на грани закрытия.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане в соцсетях рассказывают и подтверждают свои слова фотографиями, что сначала разграбленный, а затем «национализированный» гипермаркет «МЕТРО», переименованный в «МОСТ» теперь закрывается. В торговых залах царит запустение.

Настроения сотрудников упаднические:

«МОСТ возможно загибается. Товара значительно меньше на фоне таких площадей. Количество касс уменьшилось. Отдел в котором раньше была водка и т.п. теперь вообще отгорожен»,

«Был сегодня в Мосту. Впечатление такое же. Спросил у кассирш, не закрывается ли магазин. Говорят, что у них тоже такое впечатление, но им ничего не говорят. И фраза, которая сделала мой день: «А вообще, у нас магазин как ДНР»».