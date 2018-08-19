У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности

19.08.2018 20:18

На территориях Донбасса, оккупированных террористической "ДНР", за неделю резко подорожало мясо. Жители очень недовольны.

О новом кризисе в прокремлевской "республике" рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Он отметил, что спустя несколько дней после обещания "вице-премьера" террористической "ДНР" Александра Тимофеева (Ташкента) не повышать цены на продукты на ОРДЛО обрушился "мясной кризис". Буквально за неделю стоимость мяса выросла на 20 - 30%: цена на филе курятины уже перевалила за 200 российских рублей.

Кроме того, на 50 рублей подорожала свинина, почти достигнув 300 рублей за килограмм. "Буквально на глазах в "республике" начинает развиваться мясной кризис", - пожаловался "Донецкий Абориген", уточнив, что не верит версии главарей "республики" о подорожании свинины. Они обвиняют в произошедшем рухнувшую нацвалюту России.

Сепаратист уверяет, что кризис устроили монополисты по производству и экспорту мяса в "ДНР" - ее главарь Александр Захарченко вместе с Ташкентом. Они намеренно создали дефицит мясной продукции на оккупированной территории, чтобы вытянуть больше денег из местных жителей.

Примечательно, что только недавно "ДНР" накрыл "хлебный кризис".