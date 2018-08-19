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В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"

19.08.2018 07:27
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В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"

В соцсетях отмечается, что активное перемещение техники и машин террористов "ДНР" в Донецке происходит с пятницы, 17 августа.

Причем машины гоняют как груженные оккупантами, так и без них, передает "Диалог.UA".

Перепуганные дончане добавляют, что возможно, террористы готовятся к очередному наступлению, которое по их словам: "будет не на жизнь, а на смерть".

По словам жителей Донецка, террористы перемещают технику по городу круглый день, с утра до ночи. При этом перемещения фиксируются в разных направлениях. "Колонна 6 урал тент + 5 камаз тент на торез", "в 10:30 грузовая закрытая, кузов полностью обшит алюминием, не брезент, по Киевскому со стороны Путиловки в центр, тз "61 в квадрате", номер ДК 6373", "в 10:40 грузовая борт.тент. закрытая, по Киевскому со стороны Путиловки в центр, тз "33 в круге", "в 12:30 грузовая борт.тент. пустая с Ленинского через Куприна на Жуковского в напр. складов возле "Норда", сообщается в Twitter.

По словам дончан, на донецком направлении в последнюю неделю произошло обострение, звуки боев на окраинах аэропорта нередко долетают до жилых домов.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, военная техника, наступление, соцсети, оккупанты
 
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