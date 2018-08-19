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В неконтролируемом пункте пропуска на границе в РФ полностью прекращено движение
19.08.2018 13:32
Во временно неконтролируемом пункте пропуска неподалеку от н.п. Ульяновское полностью прекращено движение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В пункте пропуска неподалеку от н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 30 минут наблюдения члены патруля Миссии не видели перемещения людей или транспортных средств через границу».
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, транспорт, пункт пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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