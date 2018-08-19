В районе Докучаевска расстояние до позиций боевиков «ДНР» составляет 350 м

19.08.2018 19:22

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков.

Об этом говорится в отчете миссии от 18 августа, передает donpress.com.

Так, 400 м свежих траншей к югу от н.п. Новая Марьевка (64 км к югу от Донецка) были обнаружены 16 августа беспилотником ОБСЕ среднего радиуса действия. В отчете сказано, что на снимках от 5 июля 2018 года на том же месте траншеи не было.

Кроме этого, согласно отчету, в районе Докучаевска меньше чем за 2 месяца (сравнительный анализ изображений воздушного наблюдения от 10 декабря 2017 года и 1 февраля 2018 года) расстояние между позициями ВСУ и боевиков «ДНР» сократилось почти на 800 м. В одном месте это расстояние составляет всего 350 м.

При этом в отчете не сказано, какая из сторон конфликта продвинулась вперед.