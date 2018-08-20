Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших

Пьяные боевики — дезертиры «ЛНР» подрались с самовольно покинувшими свои подразделения боевиками «ДНР».

Сепаратист из оккупированного Луганска Николай Вулич в социальных сетях сообщает: «Вчера произошла драка между военнослужащими инженерно-саперной роты, 6 омсп и 7 омсбр НМ ЛНР с одной стороны и морпехами 9 ошмсп мп НМ ДНР».

Вулич отмечает, что конфликт произошел из-за того, что «донецкие и луганские боевики самовольно покинули свои подразделения и, изрядно употребив алкоголя, начали выяснять кто круче. И те, и те „свалили в самоход“ и „нажравшись до чертиков“ решили устроить выяснения отношений на почве, кто круче — мохра или морпехи».

Вулич добавил: «Результат ошеломляющий — 10 пострадавших. У двух — открытые черепно-мозговые травмы».

Источник: https://donpress.com