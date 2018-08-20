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Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»
Москва сосредотачивает свои усилия на президентских выборах в Украине в марте 2019-го и высказывает свой запрет на фейковые выборы в «ДНР» и «ЛНР», о чем было анонсировано ранее. Жители псевдореспублик и правда поверили, что им кто-предоставляет право выбора, когда в Донецке и Луганске сообщили о выборах руководителей «республик» в ноябре 2018 года. Как передает replyua.net, об этом пишет «Український тиждень».
Теперь же Кремль дает понять, что не нужно будоражить народ, пусть привыкает к нынешним ставленникам Кремля Захарченко и Пасечнику, а лишние игры в демократию на оккупированных территориях не нужны. Тем более, что дончанам и луганчанам нужно брать пример с России, где уже 19 год никого кроме Путина россияне на посту президента не видят.
В Москве также прекрасно осведомлены, что за время существования так называемых республик на этих территориях появилось несколько группировок, которые время от времени устраивают разборки, пытаясь завоевать доверие Кремля и сместить действующую власть. До последнего времени была надежда, что Москва даст согласие пусть и на небольшую, но политическую конкуренцию внутри «республик», тем не менее, надежды оказались преждевременными.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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