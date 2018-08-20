Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника

20.08.2018 16:20

Российско-террористические войска на Донбассе приступили к усиленной «мобилизации» слухов о том, что во время праздников Дня флага и Дня независимости Украины ВСУ планируют начать «наступление», распространением которых активно занимаются «военные эксперты».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны. При этом отмечается, что российское командование дало приказ ответственным «органам» в т.н. «Л/ДНР» активизировать работу по мобилизации местного населения.



Такие действия проводятся в связи с «провокационными заявлениями псевдоавторитетних российских «военных экспертов», которые на основании надуманной, искаженной и неправдивой информации ожидают «активизацию боевых действий подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины (День флага, День независимости)».



В результате т.н. «республиканские военные комиссариаты Л/ДНР» приступили к дополнительному уточнению списков и мест пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях. Также на неопределенный срок продлена продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся на базе соединений и частей «1 и 2 АК ВС РФ».