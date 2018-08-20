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Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе

20.08.2018 11:15
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Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе

Личный состав незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" понес санитарные потери вследствие ответных действий ВСУ на провокации противника.

Вчера, 19 августа, российские оккупационные войска вели прицельный огонь на Донбассе из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает "Диалог.UA". Штаб ООС утверждает, что на отдельных направлениях бандформирования "Л/ДНР" применяли вооружения БМП для ударов по бойцам ВСУ. В частности, от обстрелов пострадали защитники Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцевого, Новоселовка Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. 

Согласно данным украинской разведки, двое боевиков получили ранения. Напомним, в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука. Ранее в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, нападение, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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