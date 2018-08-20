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Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь
На данный момент все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с летнего графика работы и работают в штатном режиме. Стоит отметить, что вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным, на уровне предыдущих суток.
По данным Госпогранслужбы, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 35/0;
КПВВ «Гнутово» — 15/15.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 5600 транспортных средств:
«Майорское» — 8660 человек и 1120 транспортных средств;
«Марьинка» — 8990 человек и 1810 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8470 человек и 1850 транспортных средств;
«Гнутово» — 3470 человек и 820 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 230 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ
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