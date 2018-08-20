Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь

20.08.2018 10:00

На данный момент все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с летнего графика работы и работают в штатном режиме. Стоит отметить, что вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным, на уровне предыдущих суток.

По данным Госпогранслужбы, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 35/0;

КПВВ «Гнутово» — 15/15.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 5600 транспортных средств:

«Майорское» — 8660 человек и 1120 транспортных средств;

«Марьинка» — 8990 человек и 1810 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8470 человек и 1850 транспортных средств;

«Гнутово» — 3470 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 230 человек.

Источник: https://donpress.com