СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»

20.08.2018 13:16

В ответ на освобождение украинскими Вооруженными силами пятнадцати квадратных километров территорий, оккупированных пророссийскими боевиками после переформатирования АТО в Операцию Объединенных Сил, войска страны-агрессора Российской Федерации в противовес тактике медленного продвижения ВСУ, начали применять новую «стратегию анаконды».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете корреспондентов ТСН. При этом отмечается, что оккупационные войска незаметно сжимают кольцо вокруг ВСУ на всех направлениях, суше и море.



Более того, Кремль постоянно усиливает местное «пушечное мясо» боеприпасами, уже не пытаясь прятаться от наблюдателей ОБСЕ, о чем утверждают сами террористы.



Большая часть орудия и боеприпасов направляются на оккупированные территории из поселка Русский, который находится в Ростовской области рядом с границей Украины. Именно оттуда везут все то, чего нет в украинской армии. Позже на украинских позициях находят части боеприпасов, ранее не замеченных в нашей стране. В том числе, речь идет о противотанковой ракете «Малютка». Ее в Украине давно сняли с вооружения – а она на КПП «Майорск» неподалеку Горловки прилетела с территории, контролируемой россиянами.