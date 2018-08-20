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СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»
В ответ на освобождение украинскими Вооруженными силами пятнадцати квадратных километров территорий, оккупированных пророссийскими боевиками после переформатирования АТО в Операцию Объединенных Сил, войска страны-агрессора Российской Федерации в противовес тактике медленного продвижения ВСУ, начали применять новую «стратегию анаконды».
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете корреспондентов ТСН. При этом отмечается, что оккупационные войска незаметно сжимают кольцо вокруг ВСУ на всех направлениях, суше и море.
Более того, Кремль постоянно усиливает местное «пушечное мясо» боеприпасами, уже не пытаясь прятаться от наблюдателей ОБСЕ, о чем утверждают сами террористы.
Большая часть орудия и боеприпасов направляются на оккупированные территории из поселка Русский, который находится в Ростовской области рядом с границей Украины. Именно оттуда везут все то, чего нет в украинской армии. Позже на украинских позициях находят части боеприпасов, ранее не замеченных в нашей стране. В том числе, речь идет о противотанковой ракете «Малютка». Ее в Украине давно сняли с вооружения – а она на КПП «Майорск» неподалеку Горловки прилетела с территории, контролируемой россиянами.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, оккупанты, ООС
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- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
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- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»11:30
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе 11:15
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