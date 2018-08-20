«Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»

20.08.2018 20:45

В пресс-службе «министерства промышленности и торговли ДНР» заявили, что сегодня на ранее «национализированном» концерне «Стирол» были запущены участки цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Оккупанты заявили: «Сегодня состоялся первый этап запуска основного производства на ГП „Стирол“. В рамках программы, утвержденной оперативным штабом по восстановлению крупнотоннажного производства минеральных удобрений на ГП, были запущены в работу новые участки в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ)».

Также, в «ведомстве» добавили, что следующим этапом станет пуск подразделений, отвечающих за снабжение основного производства водой и паром, затем наладка энергосети. Оккупанты добавили: «На завершающей стадии мы приступим к полноценному запуску производства удобрений — аммиака, карбамида и аммиачной селитры».

Источник: https://donpress.com