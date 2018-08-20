Террористы пошли в атаку у населенного пункта Золотое-4, есть жертвы

20.08.2018 07:45

Вчера, 19 августа стало известно, что группа сепаратистов в составе 8-10 человек пыталась вытеснить подразделение Объединенных сил с позиций на подступах к населенному пункту Золотое-4.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», на брифинге спикер пресс-центра ООС Виктория Данильчук рассказала, что в бою был смертельно ранен командир наблюдательного поста.



В сообщении отмечается: «Наибольшее обострение в прошедшие сутки ситуация приобрела на подступах к населенному пункту Золотое-4, где подразделения Объединенных сил недавно оборудовали полосу обеспечения. С 8:00 под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций, что на Первомайском направлении».



Также отмечено, что Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой. Данильчук доложила: «Уже через несколько минут умелыми действиями командира роты Александра Шапталы по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Сепаратисты начали отступать. В ходе боя командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой, получил смертельное ранение, еще один его собрат был ранен». Также она добавила, что военнослужащие, которые смело и решительно действовали в ходе боя, представлены к государственным наградам. Василий Крищук представлен посмертно, сказала пресс-секретарь.