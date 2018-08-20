В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников панк-концерта: много пострадавших (ФОТО)

20.08.2018 11:00

Вчера вечером на посетителей платформы "ТЮ" было совершено нападение. Во время выступления молодежной группы "oDemontaGo" в здание ворвались 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах и начали крушить все на своем пути.

Как сообщили представители арт-платформы на своей странице в Facebook, люди в масках распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей, среди которых были и несовершеннолетние.

"Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия. Атака не длилась и минуты, нападавшие скрылись в неизвестном направлении",- отметили в "ТЮ".

После нападения 10 пострадавших, среди которых были артисты, зрители и менеджер "ТЮ", вызвали охрану, полицию и "скорую".

"Тяжесть повреждений пока не известно. Есть сотрясения и синяки. Много сломанной мебели и техники, разбит пол. Хорошо, что все живы и относительно целы,- отметили представители "ТЮ".- Известно, что нападавшие хорошо готовились, они атаковали помещения одновременно со всех сторон. На двух из них были замечены футболки Нацкорпуса".

Как отметила руководитель арт-платформы "ТЮ" Диана Берг , в августе платформа закрылась на смену экспозиции. В том числе, камера, на которой можно было отсмотреть все подробности, была отдана в ремонт.

"Мы открылись только на этот концерт - обещали студентам уже давно. Однако около 50 присутствующих неплохо могут рассказать поминутно, что и как происходило", - отметила она.

Мама одного из участников группы, Елена Золотарева, сообщила, что о происходящем поговорила со своим ребенком. "Говорила сейчас с сыном, считает, что это хулиганство разношерстной компании, объединенной тупостью, а не организацией. Подождём выводов силовиков".

Со своей стороны известный мариупольский волонтер, руководитель организации "Новый Мариуполь" Мария Подыбайло, попросила дать оценку происходящему руководство Национального корпуса.

"...Ми з вами разом боролись за український Маріуполь. Це вже не вперше, коли тінь паде на вас стосовно "Тю!"

В нашому місті не повинно бути і не буде гопоти і тітушні. Це негідно! В балаклавах, закриті обличчя, невисловлені претензії...

Я проти таких методів і ми обовязково розберемось у тому, хто розхитує ситуацію.

Або вас підставляють, або не тим шляхом йдете... З подібного починалась руская вєсна...",- написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, что это третье нападение на арт-пространство "ТЮ". По заявлениям самих участников, предыдущие два так и не были раскрыты.

Источник: https://www.0629.com.ua