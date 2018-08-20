- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»11:30
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе 11:15
- В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников панк-концерта: много пострадавших (ФОТО)11:00
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь10:00
ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе
Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе провели спланированную операцию, которая дала возможность освободить еще один поселок – под контроль Украины перешел населенный пункт Шумы.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Он подчеркнул, что подразделения 24 ОМБр им. короля Данила вместе с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона осуществили мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирному населению.
«В то же время, под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив данного населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. В общей сложности взято под контроль свыше десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны». Операцию тщательно спланировали и организовали, она стала большой неожиданностью для противника», - написал Тымчук.
Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, ВСУ, ООС
- Мнение эксперта: Украина может освободить Донбасс в течение нескольких недель
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Из зоны АТО сообщили отличные новости
- "Можно называть это "ползучим наступлением", - офицер ВСУ о продвижении украинской армии
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»11:30
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе 11:15
- В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников панк-концерта: много пострадавших (ФОТО)11:00
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» самая большая очередь10:00
- 27 лет независимости: цифры и факты16:35
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- Новый закон оставит украинцев без крыши над головой16:01
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас15:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Молдова наносит удар по "Газпрому" и готовится полностью отказаться от российского газа 15:14
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- Надвигается опасность! Кремль хочет легально установить контроль над всей Украиной14:46
- С 1 сентября изменится цена на газ для украинцев: сколько теперь платить?14:30
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- Как снять порчу самостоятельно09:00
- 6 трюков для привлечения денег08:30
- 6 шагов, чтобы научиться рано вставать07:11
- Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев21:56
- Медики рассказали, почему необходимо регулярно есть помидоры17:32
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи