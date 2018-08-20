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Архив - Донецкая область

ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе

20.08.2018 14:16
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ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе

Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе провели спланированную операцию, которая дала возможность освободить еще один поселок – под контроль Украины перешел населенный пункт Шумы.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул, что подразделения 24 ОМБр им. короля Данила вместе с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона осуществили мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирному населению. 

«В то же время, под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив данного населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. В общей сложности взято под контроль свыше десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны». Операцию тщательно спланировали и организовали, она стала большой неожиданностью для противника», - написал Тымчук. 



Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, ВСУ, ООС
 
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