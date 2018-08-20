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«Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»

20.08.2018 11:45
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«Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»

Среди боевиков «ДНР» растет недовольство информационной кампании главаря ОРДО Александра Захарченко по срыву выборов «главы республики».

Чтобы сохранить свой пост на фоне обрушения электоральных симпатий в «ДНР» Захарченко подключил к своей поддержке российского политолога Владимира Корнилова, выступившего с заявлением об опасности проведения «выборов» в «ДНР» в условиях военного положения.

Сторонник «русского мира» Александр Тинянский в социальной сети с возмущением написал: «Стало ясно, что представитель подзаборной шпаны Саша Захарченко выборы не выиграет. Но что делать в этом случае с коррупционными схемами разграбления Донбасса и российских дотаций? Выход найден: Наплевать на логику, людей и легитимность и продолжить наживаться на горе миллионов людей под прикрытием медийных га*донов».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, боевики, Захарченко
 
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