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Архив - Донецкая область

"Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге

21.08.2018 17:21
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"Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге

Украинские военные взорвали соцсети видео, в котором записали обращение к россиянам от имени американских военных, прибывших на Светлодарскую дугу защищать Украину.

Кадры были опубликованы одним из пользователей социальной сети Twitter в понедельник, 20 августа, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах россиян троллят двое солдат, один из которых стоит с американским флагом в руках: с американским акцентом он записывает обращение к россиянам и говорит, что они прибыли на Светлодарскую дугу воевать против российской армии, чтобы уничтожить "коммунистическо-путинский режим России".

Обращение солдат со Светлодарской дуги взорвало соцсети - пользователи издеваются над россиянами и сторонниками "ДНР", которые продолжают верить в присутствие американских и натовских военных на передовой Донбасса.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, угроза, соцсети, Светлодарская дуга
 
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