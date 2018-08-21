Главная / Новости / Донецкая область / Боевики адски ударили из 120-мм минометов: мощная "ответка" ВСУ отправила троих террористов в морги "Л/ДНР"
Последние новости раздела
- В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод17:58
- Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов17:39
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?12:56
Боевики адски ударили из 120-мм минометов: мощная "ответка" ВСУ отправила троих террористов в морги "Л/ДНР"
21.08.2018 11:40
Личный состав незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" понес существенные потери на линии фронта из-за собственных провокаций с применением тяжелого вооружения.
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из 82-мм минометов, передает "Диалог.UA".
Жертвами вражеских атак стали защитники Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино. Более того, пророссийские сепаратисты совершили обстрел окраин населенного пункта Новолуганское из 120-мм минометов.
По данным украинской разведки, трое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- Тяжелые сутки 9 мая на Донбассе: боевики "Л/ДНР" убили одного воина ВСУ, 5 были ранены
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод17:58
- Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов17:39
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Бути пенсіонером в окупації - як це? ВИДЕО13:47
- В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод17:58
- Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов17:39
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США16:59
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- На какую работу могут рассчитывать переселенцы?16:21
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших