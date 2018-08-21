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Архив - Донецкая область

Боевики адски ударили из 120-мм минометов: мощная "ответка" ВСУ отправила троих террористов в морги "Л/ДНР"

21.08.2018 11:40
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Боевики адски ударили из 120-мм минометов: мощная "ответка" ВСУ отправила троих террористов в морги "Л/ДНР"

Личный состав незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" понес существенные потери на линии фронта из-за собственных провокаций с применением тяжелого вооружения.

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из 82-мм минометов, передает "Диалог.UA".

Жертвами вражеских атак стали защитники Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино. Более того, пророссийские сепаратисты совершили обстрел окраин населенного пункта Новолуганское из 120-мм минометов.

По данным украинской разведки, трое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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