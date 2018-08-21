Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек

21.08.2018 09:42

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины за выходные дни с 17 по 19 августа задержали почти 240 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты с 17 по 19 августа на временно оккупированных территориях Донецкой области провели 3-дневную облаву в результате которой за нарушение комендантского часа было задержано 239 человек.