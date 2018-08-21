Боевики на Донбассе пошли атакой на ВСУ и теперь считают убитых: боевая сводка

21.08.2018 11:01

На протяжении минувших суток 20 августа террористы "ДНР/ЛНР" продолжили использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Украинские военные подчеркивают, обстановка в районе проведения ООС остается под полным контролем ВСУ, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что защитники Украины имеют двух раненых бойцов. У российских террористов есть как "200-е", так и "300-е". Так, за минувшие сутки трое боевиков убиты, еще двое ранены.

На луганском направлении из различного вооружения оккупанты атаковали Луганское, Южное, Крымское, Железное, Зайцево, Катериновку.

На донецкое направление за 20 августа пришлось наибольшее количество провокаций террористов, которые били огнем по расположениям сил ООС в районе Водяного, Широкино, Новоселовки Второй, Лебединского, Павлополя.