Как заработать в “ДНР”

21.08.2018 07:29

Экономические тиски вокруг “республики” сжимают средства простых граждан до минимума всё сильнее изо дня в день. Особенно в этом помогают нововведения руководства, всяческие сборы, повышения цен, комиссии. Ценовой контраст надвигается: цены выше, зарплаты ниже.

На многих предприятиях “ДНР” работникам убрали все надбавки и выплаты, оставив лишь ставку в несколько тысяч рублей. При постоянно растущих ценах, содержать себя становится трудно, а всю семью – нереально. А вместе с тем и сокращается количество трудоустроенных людей, дабы сэкономить средства на смехотворные зарплаты оставшимся работникам.

Так, “прокуратура” Донецка направила в суд уголовное дело, в котором 8 медиков обвиняют в хищении средств из “госбюджета ДНР” в размере более 1,2 миллионов рублей. Якобы данные медицинские работники присваивали заработную плату фиктивных сотрудников больницы в период с марта 2015 по июль 2017 года. Врачей и медсестер умудряются увольнять даже при том, что большой процент работников медицинских учреждений – интерны, которые вот только прибыли для прохождения практики. Не удивительно, что жители оккупированных территорий жалуются на дефицит медиков, большие очереди в поликлиниках и больницах с вытекающими последствиями.

Сами же медики жалуются на маленькие зарплаты:

“Донецк. В детской больнице №5 всех ознакомили с приказом о снятии всех надбавок и выплат за выслугу лет. Остается голая ставка – 3800 рублей” — “Это медсестрам. Насчет врачей не знаю”.

“Это не только у медиков, на многих предприятиях та же история — оставили только ставки, а они смешные”.

“На персонале очень отразились низкие зарплаты. Отношение к пациентам отвратительное, работают пофигистически”.

“А куда жаловаться, если не хватает врачей? Может быть еще один референдум провести?”.

“Будет нормальная зарплата, будут и врачи”.

“Поработайте за 5 тыщ рублей в поликлинике, я на вас посмотрю. Ишь какие, очередь им не нравится!”.

Источник: news.dn.ua