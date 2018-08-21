Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция

21.08.2018 18:58

После того, как был принят безвизовый режим со странами Европы, для некоторых украинцев стал вопрос как быстро и без особых затрат энергии и нервов оформить себе паспорт биометрического образца. Без длинных очередей и сбоев в системе не обошлось. За год работы перегрузок в системе стало меньше, но очереди по-прежнему остались, как и желания украинцев оформить документы, будь то загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина Украины.

В этой ситуации сложнее всего жителям неподконтрольной территории Донбасса. Проехать блокпосты, чтобы добраться в незнакомый город, занять там очередь, чтобы подать заявление и сдать документы. Все это дело не одного дня.

Но жителям с неподконтрольной территории некоторые «предприниматели» предлагают занять очередь и провести в кабинет для сдачи документов. Стоимость вопроса варьируется от 2500 до 6000 грн. За оформление внутреннего паспорта гражданина просят от 2500 грн. При этом необходимо разово выехать для подачи документов и в этот же день получить паспорт. Загранпаспорт с выездом и без очереди по таким услугам будет стоить от 4000 до 6000 грн. Как говорят посредники, документы подаются за один день. Паспорт будет готов за 3 недели, но бывают сбои в процессе и некоторые утверждают, что приходится ждать и до полутора месяца. Для большинства это слишком дорого, поэтому многие пытаются обойтись своими силами.

Стать в очередь для оформления биометрического паспорта

Но прежде чем ехать в другой город или идти в миграционную службу, украинцы могут воспользоваться электронной очередью. Очередь позволит определиться с датой подачи документов. После этого стоит только приехать в выбранный вами город, указанную дату и время.

Для того, чтобы стать в электронную очередь, нужно зайти на сайт Государственной миграционной службы Украины. Там выбрать пункт «Електронна черга», затем «Послуги для громадян України».

Потом необходимо выбрать «Паспорт громанянина Україні – ID-картка» или «Паспорт громанянина Україні для виїзду закордон».

Далее внести свои данные: свой номер телефона, выбрать область предоставления услуги, дату и время. Проблемы онлайн очереди на оформление биометрического паспорта

Единственной проблемой в таком виде регистрации является отсутствие свободных дат в ближайшие дни и даже недели. Поэтому, выбирая дату, стоит понимать, что свободное время, скорее всего, будет через неделю-две. Все зависит от потока желающих оформить документ. Например, в Краматорске, Славянске, Угледаре, Волновахе и Мариуполе ближайших свободных дат нет даже на месяц вперед.

Другие города, такие как Доброполье, Торецк и поселки могут принять желающих, но через две неделе.

Также стоит взять во внимание, что в интернете «очередь» разбирают в течение нескольких минут после наступление полуночи и обновления системы. Так что, если вы решили зарегистрироваться на оформление биометрического загранпаспорта или ID-паспорта гражданина Украины онлайн, лучше делать это начиная с 00:00 часов.

Как проверить готов ли биометрический паспорт?

На этом же сайте можно просмотреть информацию о готовности вашего биометрического паспорта. Для этого нужно зайти в раздел «Перевірка стану оформлення паспорта» на главной странице сайта.

База обновляется трижды в сутки, но, как указано на сайте, все равно может быть задержка выдачи информации. Если после подачи документов в миграционный отдел прошло 48 часов, и вы все еще не можете найти информацию по вашему заявлению, то следует обратится в тот отдел, где вы сдавали документы. Но прежде чем бить тревогу, я бы посоветовал подождать еще день-два.

Таким образом, стать в очередь для подачи документов можно не выходя из дому, конечно же, при условии свободных дат. Помните, что очередь обновляется после полуночи. Все как в сказке. Надеюсь, ваша будет со счастливым концом!

Источник Восстановление Донбасса