Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов

21.08.2018 10:39

На временно оккупированных территориях Донецкой области московские кураторы решили выдержать паузу в вопросе «выборов в ДНР», а потом тихо сменить главарей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Некоторое время назад на временно оккупированных территориях Донецкой области активно муссировалась тема «выборов». Главари «ДНР» во всю вели разговоры о «кандидатах» и т.д. Затем, буквально в одночасье, решено было «продлить полномочия» теперешнего главаря «ДНР» Александра Захарченко и вообще, тема выборов как-то исчезла со страниц подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам «СМИ» и пабликов.

Однако, как сообщают источники близкие к «властям ДНР», такой поворот рекомендован московскими кураторами:

«Источник, близкий к «властям ДНР», рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», говорит он».

Исходя из этого, напрашивается вывод, что существующий главарь «ДНР» не устраивает ни население временно оккупированных территорий Донетчины, ни московских кураторов. Организовать «выборы» — вызвать массу неприятностей в виде международных санкций. Кроме того, вряд ли получится сфальсифицировать результаты, как в 2014 году, — слишком много людей обратили внимание на то, что происходило на самом деле.

Вероятнее всего, существующих главарей «республики» решили заменить тихо на более лояльных лиц или выждать паузу…