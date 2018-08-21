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Не соблюдаются санитарные нормы! В школах Мариуполя выявлено переполнение классов
Сотрудники «Госпродпотребслужбы» уточнили MRPL.CITY, что по норме, утвержденной законом об образовании, в классе не может быть более 30 учащихся.
«В прежние годы санитарный норматив в Мариуполе всегда выполнялся, обычно в классах был недобор, так как проектная наполняемость школ была больше, чем реальное количество детей. На данный момент зафиксировано переполнение классов в двух школах, в остальных наполняемость в норме или ниже ее», - отметили в мариупольском подразделении ГППС.
В случае обнаружения переполнения класса на ситуацию повлиять невозможно, так как представители профильной службы проверку могут проводить только раз в два года. А плановый мониторинг уже прошел с 7 по 17 августа.
Ранее, по словам сотрудников ГППС, при обнаружении нарушения санитарных нормативов составлялся акт по факту нарушения, выдавалось предписание на устранение и производился контроль за выполнением. В случае неисполнения ответственные за нарушение привлекались к административной ответственности с информированием управления образования. Теперь же проверка может быть проведена через два года.
Отметим, что в целях оптимизации в некоторых школах Мариуполя производится объединение классов, в которых был недобор. По сообщению мариупольцев, в некоторых классах после этого наблюдается переполнение от 32 до 36 учащихся.
Директор Департамента образования Татьяна Братчикова сообщила MRPL.CITY, что на данный момент списки классов сформированы и, действительно, в некоторых есть превышение количества учащихся.
«Если переполнение в несколько человек и школа единственная в районе, то переполнение допускается. Есть в классе 32 человека, но в течение учебного года дети могут переехать в другой город или в учебное заведение другого района, поэтому некоторое нарушение норматива имеет место», - заявила Татьяна Братчикова.
Теги: Донбасс, Мариуполь, класс, норматив, школы
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