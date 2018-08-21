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Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне
Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» ВСУ взяло под контроль более 10 км2 территорий «серой зоны».
Под контроль ВСУ полностью взят населенный пункт Шумы под Горловкой и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Так же силами ООС завершено создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ «Майорское».
Об этом сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Несколько дней назад подразделениями „королевской бригады“ ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям.
Результатом которых стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ «Майорское». Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны».», — сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, разведка, оккупация, продвижение, ВСУ, Тымчук, Майорск, КПВВ, серая зона
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