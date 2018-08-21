Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой

21.08.2018 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнила информацию о недавних повреждениях вследствие обстрелов и огня из легкого вооружения в жилом районе неподконтрольной украинским властям Ясиноватой Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что на расстоянии 7 метров от дома на улице Гоголя, 14/2, была замечена груда обгоревшей древесины и стоял свежий запах гари. Жительница дома рассказала команде миссии, что около 21:00 17 августа она и ее муж была дома, когда услышали взрывы и стрельбу с легкого вооружения, а затем увидели, что загорелся их деревянный сарай.

Их соседи рассказали наблюдателям, что 17 августа, около 21:00, они видели трассирующие снаряды и горящий сарай.

Представителям ОБСЕ не удалось установить тип примененного вооружения и направление огня.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Ясиноватая, пожар, ОБСЕ, повреждения, вооружение, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх