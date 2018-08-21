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ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнила информацию о недавних повреждениях вследствие обстрелов и огня из легкого вооружения в жилом районе неподконтрольной украинским властям Ясиноватой Донецкой области.
Об этом говорится в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.
Отмечается, что на расстоянии 7 метров от дома на улице Гоголя, 14/2, была замечена груда обгоревшей древесины и стоял свежий запах гари. Жительница дома рассказала команде миссии, что около 21:00 17 августа она и ее муж была дома, когда услышали взрывы и стрельбу с легкого вооружения, а затем увидели, что загорелся их деревянный сарай.
Их соседи рассказали наблюдателям, что 17 августа, около 21:00, они видели трассирующие снаряды и горящий сарай.
Представителям ОБСЕ не удалось установить тип примененного вооружения и направление огня.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Ясиноватая, пожар, ОБСЕ, повреждения, вооружение, обстрелы
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