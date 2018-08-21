Очереди по несколько месяцев: жители Донецка жалуются на проблемы с врачами

21.08.2018 22:11

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о крайне малом проценте хороших врачей, оставшихся в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, в больницах работают неквалифицированные специалисты, и к хорошим врачам очереди длятся по несколько недель, а иногда месяцев.

«Очередь к узкопрофильным врачам в Донецке, особенно детским, от 2х недель до нескольких месяцев», — пишут комментаторы.

«Такие врачи, к примеру детский эндокринолог, — один штук на всю днру», — отмечают авторы.

«С врачами вобще тут ж***а, к более менее нормальному нужно в Донецк ехать да и там каждый раз их все меньше, бывали такие моменты когда *молодым* врачам сам рассказывал что к чему», — отметил еще один участник обсуждения.

При этом такая же ситуация наблюдается во всех оккупированных городах. Местные жители пишут, что врачи не могут поставить верный диагноз, могут пропустить серьезное заболевание.

«У нас есть только подобие врачей, у которых на все один ответ. Эти твари пропустили у меня серьезную болезнь. И даже не одну. В Донецке тоже была, там обстановка намного приятнее, только толку тоже мало», — возмущаются пользователи.

Также дончане сообщают, что на работу в больницы выходят даже выпускники 2016−2017 гг., закончившие местный «медицинский университет» уже в оккупации. Некоторые из них подтверждают свои дипломы в России. «Берут (на работу, — ред.), вакансий много», — отметил еще один автор.

«В прошлом году у меня были проблемы со здоровьем. Муж ходил с моими бумагами по онкоцентру, ему сказали прямым текстом: Вы ж понимаете, что все уехали и уехали на всегда! по итогу поехали в Киев! вот такое оно лечение в Донецке! даже анализы показать некому!» — пишут дончане.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник ДонПресс