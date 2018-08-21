Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники

21.08.2018 15:03

Продолжаются споры об отмене проверок переселенцев из ОРДЛО по месту их фактического проживания для получения пенсий и материальной помощи. Правозащитники считают, что прдобные проверки нарушают конституционные права граждан Украины, ограничивает их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитная группа «Сич».

Эта проверка заключается в том, что представители органов соц защиты, приходят к переселенцам из ОРДЛО домой и составляют акт проживания данной особы по месту регистрации. При отсутствии переселенца он лишается права на выплаты.

Источник ДонПресс