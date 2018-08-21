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Разбежались продавцы! В Донецке проверяют наличие украинских продуктов, и рынок опустел
Сегодня во временно оккупированном Донецке опустел крытый рынок. Дончане связывают это с предстоящей проверкой на наличие у продавцов украинских товаров. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают дончане в соцсетях, сегодня во временно оккупированном Донецке резко опустел крытый рынок, являющийся самым крупным рынком города. Почти все торговые точки были закрыты. Есть информация, что продавцы были уведомлены предстоящей проверкой на наличие товаров украинского производства. Многие предприниматели стараются свести к минимуму продажу российских товаров из-за их низкого качества и непопулярности среди местного населения.
Вот как описывают ситуацию дончане:
«Сегодня с утра на крытом рынке было пусто, почти все закрыты были. видимо уведомлены о проверке на предмет наличия укр продукции».
Теги: Донецк, Донбасс, рынок, продавец, проверки
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