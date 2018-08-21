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Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой
21.08.2018 12:39
В оккупированной Горловке в прошлом многолюдный железнодорожный вокзал сейчас зарастает травой, киоски не работают, а весь асфальт покрыт ямами и выбоинами.
Жительница города, вернувшаяся туда спустя 4 года войны в социальной сети опубликовала фото и написала: «Разруха, в общем. Ямы везде, ничего не латается, все травой заросло. Раньше из этой точки можно было уехать в любую часть Украины, и не только».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Горловка, вокзал, разруха
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