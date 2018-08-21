Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой

21.08.2018 12:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой

В оккупированной Горловке в прошлом многолюдный железнодорожный вокзал сейчас зарастает травой, киоски не работают, а весь асфальт покрыт ямами и выбоинами.
Жительница города, вернувшаяся туда спустя 4 года войны в социальной сети опубликовала фото и написала: «Разруха, в общем. Ямы везде, ничего не латается, все травой заросло. Раньше из этой точки можно было уехать в любую часть Украины, и не только».

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, Горловка, вокзал, разруха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх