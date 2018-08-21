Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой

21.08.2018 12:39

В оккупированной Горловке в прошлом многолюдный железнодорожный вокзал сейчас зарастает травой, киоски не работают, а весь асфальт покрыт ямами и выбоинами.

Жительница города, вернувшаяся туда спустя 4 года войны в социальной сети опубликовала фото и написала: «Разруха, в общем. Ямы везде, ничего не латается, все травой заросло. Раньше из этой точки можно было уехать в любую часть Украины, и не только».

Источник ДонПресс