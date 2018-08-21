Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки

21.08.2018 10:22

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что обстановка на временно оккупированном Донбассе остается полностью контролируемой, несмотря на провокации боевиков.

За прошедшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил стала более напряженной, передает " Диалог.UA".

В штабе ООС удалось зафиксировать, что пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ с применением запрещенного тяжелого вооружения. К сожалению, в результате вражеских обстрелов террористов "Л/ДНР" двое украинских военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток оккупанты из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.