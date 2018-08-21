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Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины
Приехавшие на Донбасс российские боевики возмущены отказом местного населения воевать против украинской армии в составе боевых подразделений "ДНР".
Один из российских наемников из Волгодонска на форуме боевиков раскритиковал жителей Донбасса, которые не хотят участвовать в военных действиях на передовой. Более того, российский террорист возмущен ситуацией, в которой местные жители пытаются уклониться от участия в боевых подразделениях "ДНР", вместо которых на войне участвуют россияне. Российский наемник раскритиковал и шахтеров Донбасса, которых фактически назвал трусами: террористу не нравится, что шахтеры не хотят участвовать в военных действиях на стороне боевиков. "Есть разница между тем, к кому домой война сама пришла, а кто на нее поехал, потому что есть и третья сторона медали. Местная пьянь-рвань, которая в окопы не хочет, считая, что если из России дурачки воевать за них приехали, то пусть и воюют. Кстати, на личных наблюдениях могу сказать, что в этой категории было больше всего шахтеров. С чего решили, что это профессия для храбрых, я не знаю. Лично знал только одного, который хотел воевать и воевал", - написал он.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, наемники
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