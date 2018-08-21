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Россия начинает отгораживаться от ОРДЛО колючей проволокой
Россия начинает отгораживаться от временно оккупированных территорий Донбасса колючей проволокой. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что во временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе с Россией появились заслоны из колючей проволоки. Так во временно неконтролируемом пункте пропуска Мариновка появилась стена из колючей проволоки, которой не было ещё две недели тому назад.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях, подкрепляя свои слова фотографиями:
«Международный пункт пропуска «Мариновка». Ещё 2 недели назад этой «колючки» не было»,
«Это между границ поставили»,
«Через неё, Мариновку, сейчас частные лица проезжают?»,
«Всегда переезжали»,
«Ну я знаю и езжу через Успенку или Новоазовскую, про эту слышал но никогда не ездил, интересно попробовать, много ли там людей/машин, долго ли пропускают сейчас?».
Теги: Россия, Донбасс, колючая проволока, ОРДЛО
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