Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?

21.08.2018 12:56

Правозахисники нагадали, де і як оформити перепустку для перетину лінії розмежування.Є два варіанти дій: звернутися на спеціальний сайт Служби безпеки Украины або «наживо» через Координаційні центри (КЦ) та Координаційні групи (КГ).

Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?

Причиною, через яку перепустку можуть видати в прискореному порядку, може бути, наприклад, смерть родича або хвороба. В цьому випадку потрібно надати до координаційного центру підтверджувані документи. Наприклад, свідоцтво про смерть або довідку від лікаря. Краще відразу направляти їх на електронну пошту: [email protected] В цей же день можна йти до координаційного центру особисто, подавати заяву і отримувати перепустку.

Ще правозахисники нагадали, що перепустка для перетину лінії зіткнення досі не є безстроковою. Її потрібно щорічно оновлювати.

Источник telegra.ph