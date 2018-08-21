Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа

21.08.2018 08:59

Сегодня утром, 21 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 46,1 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9800 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10160 человек и 1780 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9660 человек и 1870 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4440 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12070 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 15/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/25;

КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Тимофей: «6:30. В сторону Донецка на Марьинском ПП общая очередь очень большая».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.