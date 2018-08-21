Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа

21.08.2018 08:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа

Сегодня утром, 21 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 46,1 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9800 человек и 1150 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10160 человек и 1780 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9660 человек и 1870 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4440 человек и 950 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12070 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/50;
КПВВ «Марьинка» – 15/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/25;
КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:
Тимофей: «6:30. В сторону Донецка на Марьинском ПП общая очередь очень большая».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх