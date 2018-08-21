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Архив - Донецкая область

Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе

21.08.2018 19:28
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Стало известно, почему боевики отменили "выборы" на Донбассе

Перенос т.н. "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 100% связан со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а так же недавней встречей Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
Об этом сообщает источник сайта "Сегодня", близкий к переговорному процессу в Минске.
"Это результат их договоренностей – Москва демонстрирует, что готова пойти на уступки в обмен на продление срока действия закона об особом статусе Донбасса", – говорит источник.
Интересно еще и то, как провернули эту отмену "выборов" в самих ОРДЛО. Еще недавно в статье 2 "закона о выборах главы "ДНР" было записано, что эти самые "выборы" проходят каждые четыре года. То есть, если последние боевики провели в 2014-м, следующие, по логике, должны пройти осенью 2018-го. И в марте этого года "депутат народного совета "ДНР" Владислав Бриг говорил российскому РБК, что "выборы" точно пройдут в ноябре, предположительно 4 числа. Но уже в новой редакции "закона о выборах главы "ДНР" в статье 2 записано, что "выборы" проходят каждые пять лет.
Как удалось выяснить сайту "Сегодня", предыдущая версия "закона" перестала действовать еще в конце 2017 года. То есть, никакие "выборы" в ОРДЛО Москва и не собиралась проводить, а все заявления боевиков были просто фарсом?
Источники сайта "Сегодня", близкие к Минской переговорной группе говорят, что, скорее всего, "закон" в "ДНР" переписали задним числом после того, как стало более-менее известно, до чего договорятся Путин и Меркель.
"А по "ЛНР" там вообще ситуация сложная, там и выборы пока проводить не надо – там этот Леонид Пасечник все равно и.о. Да и в "ДНР", что Москва скажет, то они и сделают", – говорит наш источник.
Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2018-го на оккупированных территориях Донбасса боевики планировали провести выборы самозваного главы "ДНР" и "народного совета", но конкретной даты "плебисцита" еще не анонсировали, а кампания разворачивалась в основном в соцсетях.



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
 
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