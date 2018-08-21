- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- В Минсоцполитики рассказали, сколько зарегистрировано переселенцев07:57
Судно РФ с боеприпасами для террористов "заблудилось" и утонуло среди мин у оккупированного Седово
На Донбассе обнаружили российское судно, затонувшее у берегов оккупированного Донбасса. Оно, предположительно, подвозило боеприпасы террористам.
Подозрительное судно в Азовском море рядом с оккупированным Седово нашло издание "Ведомости Донбасса", передает "Диалог.UA".
Недавно в море приблизительно в 10 км от Широкино обнаружили выглядывающие из-под воды часть кормы и носовой части неизвестного корабля. Затонуло судно на участке, который еще в 2014 году заминировала гибридная армия РФ.
Журналисты, ссылаясь на экспертов, предположили, что это российское судно, которое перевозило террористам боеприпасы. Оно по какой-то причине аж на 25 км отклонилось от курса и село на мель. Никаких взрывов местные жители не зафиксировали.
По слухам, спецслужбы РФ ночью на катерах эвакуировали груз и экипаж, после чего затопили судно. Примечательно, что, по данным украинской разведки, РФ пыталась наладить снабжение террористов Донбасса по морю в июле нынешнего года.
Были зафиксированы пограничные катера ФСБ РФ, которые заходили в порт Седово ночью и выгружали ящики с оружием с боеприпасами. Это дает основания полагать, что затонул корабль совсем недавно, скорее всего, 6 - 7 августа.
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, судно, разведка, пограничники, Седово, боеприпасы, ФСБ, мины, Широкино, РФ
- В Азовском море "выловили" наглых браконьеров
- Когда не все пошло по плану
- Стало известно, в чем оккупанты обвинили задержанных в Азовском море украинских рыбаков
- И снова трагедия в Азовском море
- Пропавших украинских рыбаков задержали российские пограничники
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи08:25
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности