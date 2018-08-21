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Судно РФ с боеприпасами для террористов "заблудилось" и утонуло среди мин у оккупированного Седово

21.08.2018 07:40
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Судно РФ с боеприпасами для террористов "заблудилось" и утонуло среди мин у оккупированного Седово

На Донбассе обнаружили российское судно, затонувшее у берегов оккупированного Донбасса. Оно, предположительно, подвозило боеприпасы террористам.

Подозрительное судно в Азовском море рядом с оккупированным Седово нашло издание "Ведомости Донбасса", передает "Диалог.UA".

Недавно в море приблизительно в 10 км от Широкино обнаружили выглядывающие из-под воды часть кормы и носовой части неизвестного корабля. Затонуло судно на участке, который еще в 2014 году заминировала гибридная армия РФ.

Журналисты, ссылаясь на экспертов, предположили, что это российское судно, которое перевозило террористам боеприпасы. Оно по какой-то причине аж на 25 км отклонилось от курса и село на мель. Никаких взрывов местные жители не зафиксировали.

По слухам, спецслужбы РФ ночью на катерах эвакуировали груз и экипаж, после чего затопили судно. Примечательно, что, по данным украинской разведки, РФ пыталась наладить снабжение террористов Донбасса по морю в июле нынешнего года.

Были зафиксированы пограничные катера ФСБ РФ, которые заходили в порт Седово ночью и выгружали ящики с оружием с боеприпасами. Это дает основания полагать, что затонул корабль совсем недавно, скорее всего, 6 - 7 августа.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, судно, разведка, пограничники, Седово, боеприпасы, ФСБ, мины, Широкино, РФ
 
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