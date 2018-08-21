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Архив - Донецкая область

У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта

21.08.2018 15:22
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У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта

Во временно оккупированном Донецке вчера днем горело здание Главпочтамта. Однако, оккупационные «власти ДНР» скрывали это почти целый день.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера в дневное время во временно оккупированном Донецке горело здание Главпочтамта. Однако, не смотря на то, что об этом говорили дончане и писали в соцсетях, в центре города стоял запах горелого пластика, оккупационные «власти ДНР» замалчивали этот факт и сообщили о происходящем только к вечеру.

Вот что писали дончане в соцсетях со ссылками на местные «официальные» источники:

«Пишут, главпочтамт горит)»
««Горячая» дыровская линия пикантно соединила две новости))) На что это намекают?)»,
«В центре Донецка стоит устойчивый запах горелого пластика. Местные жители сообщают о возможном пожаре в здании Главпочтамта, по ул. Артема. Пока подробности неизвестны. Вчера, министерство связи ДНР сообщило о запуске мобильного интернета в стандарте 3,5 G»,
«Перенапряглись?»,
«Видимо))»,
«20 августа в 14:15 произошел пожар в подвальном помещении здания ГП «Почта Донбасса» по улице Артёма 72. В 14:42 спасателями МЧС огонь был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огнем были уничтожены вещи и мебель».



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, МЧС, оккупация, почтамт, ДНР, Захарченко, соцсети
 
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