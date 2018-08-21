В центре Донецка прозвучали автоматные очереди

21.08.2018 14:42

Вчера вечером жители временно оккупированного Донецка слышат в центре города автоматные очереди. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Вчера около 21 часа жители временно оккупированного Донецка слышали в центре города автоматные очереди. Некоторые сначала восприняли стрельбу, как «салют», но, как выяснилось, это не «салют», а «пострелялки».

Вот сто пишут дончане в соцсетях:

«21.05 Донецк Центр, мин 10 назад автоматная очередь»,

«На салют не похоже»,

«Интересно, кто-то может сказать, что сейчас за звуки в центре Донецка – салют или пострелялки? Как бы ещё нет праздников для салюта. А звуки подобные задолбали»,

«Тоже слышала, на салют непохоже. Стрельба какая-то…».