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Архив - Донецкая область

В центре Донецка прозвучали автоматные очереди

21.08.2018 14:42
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В центре Донецка прозвучали автоматные очереди

Вчера вечером жители временно оккупированного Донецка слышат в центре города автоматные очереди. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Вчера около 21 часа жители временно оккупированного Донецка слышали в центре города автоматные очереди. Некоторые сначала восприняли стрельбу, как «салют», но, как выяснилось, это не «салют», а «пострелялки».
Вот сто пишут дончане в соцсетях:
«21.05 Донецк Центр, мин 10 назад автоматная очередь»,
«На салют не похоже»,
«Интересно, кто-то может сказать, что сейчас за звуки в центре Донецка – салют или пострелялки? Как бы ещё нет праздников для салюта. А звуки подобные задолбали»,
«Тоже слышала, на салют непохоже. Стрельба какая-то…».



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, автомат
 
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