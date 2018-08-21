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Архив - Донецкая область

В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод

21.08.2018 17:58
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В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод

Сегодня паблики и «СМИ», подконтрольные оккупационным «властям ДНР», с гордостью сообщили об очередном «запуске» «Стирола» во временно оккупированной Горловке. Теперь завод будет заниматься «нейтрализацией и очисткой промышленных сточных вод».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке по информации подконтрольных оккупационным «властям ДНР» «СМИ» и пабликах появилось сообщение об очередном «запуске» «Стирола». Теперь гигант химической промышленности будет выпускать не только пластиковые стаканчики, но и займется «нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ)». Для этого, якобы, были «запущены в работу новые участки». Остается вопрос, как много во временно оккупированной Горловке РАБОТАЮЩИХ промышленных предприятий?

«Пресс-служба Минпромторга» обещает, что совсем скоро, буквально со дня на день, будет запущено и основное производство – «удобрений — аммиака, карбамида и аммиачной селитры». По всей видимости, в «Минпромторге» отнесли АММИАК к удобрениям потому, что селитра аммиачная. При этом не сообщается, откуда «запускатели из Минпромторга» собираются брать сырье и газ, а куда девать продукцию.



Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, Стирол, сырье, удобрения, аммиак, ДНР, продукция, очистные сооружение
 
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