В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр

21.08.2018 08:15

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Макеевке на территории МакНИИ испытывают взрывчатку «для шахт».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на территории института МакНИИ во временно оккупированной Макеевке испытывают взрывчатые вещества заявляя, что это «взрывчатые вещества для угольных шахт ДНР». Однако, возникает один вопрос – для каких шахт, если практически все угольные шахты в «ДНР» не работают, а многие вообще затоплены.

Однако, спустя некоторое время в пабликах «ДНР» появляются сообщения, что на территории МакНИИ испытана взрывчатка для очередного «Чебурашки» или «Снежинки».

Вот что пишут макеевчане в соцсетях:

«С 20.08.2018 по 24.08.2018 с 9.00 до 15.00 на территории МакНИИ проводятся испытания промышленного взрывчатого вещества для допуска его к применению на угольных шахтах ДНР»,

«Шахт нет – да здравствуют испытания((«.