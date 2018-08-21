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В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Макеевке на территории МакНИИ испытывают взрывчатку «для шахт».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на территории института МакНИИ во временно оккупированной Макеевке испытывают взрывчатые вещества заявляя, что это «взрывчатые вещества для угольных шахт ДНР». Однако, возникает один вопрос – для каких шахт, если практически все угольные шахты в «ДНР» не работают, а многие вообще затоплены.
Однако, спустя некоторое время в пабликах «ДНР» появляются сообщения, что на территории МакНИИ испытана взрывчатка для очередного «Чебурашки» или «Снежинки».
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«С 20.08.2018 по 24.08.2018 с 9.00 до 15.00 на территории МакНИИ проводятся испытания промышленного взрывчатого вещества для допуска его к применению на угольных шахтах ДНР»,
«Шахт нет – да здравствуют испытания((«.
Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, взрывчатка, испытание, ДНР, шахты, соцсети, оккупанты
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