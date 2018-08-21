В Минсоцполитики рассказали, сколько зарегистрировано переселенцев

21.08.2018 07:57

По состоянию на понедельник, 20 августа, в Украине учтены 1 млн 517 тыс. 575 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, передает tribun.com.ua.

Напомним, по состоянию на 13 августа 2018 года в Украине были учтены 1 млн 517 тыс. 757 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 182 человека.